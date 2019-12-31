重要通告 港股直擊

中銀航空租賃(02588)宣布，同意向空中巴士購買18架A320neo系列飛機，預期於2022年及2023年交付。

公司已向一家航空公司授出選擇權，其可選擇向公司長期租賃飛機或於交付時購買飛機。