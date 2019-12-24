今日 16:44
重要通告
港股直擊
經營759阿信屋的CEC國際(00759)公布，截至10月底止，上半年錄得溢利507萬元，按年增加2.54倍，每股盈利0.76仙，不派息。
期內，收益9.04億元，按年下跌1.13%。
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