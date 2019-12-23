重要通告 港股直擊

聯交所公布，由周五(27日)上午9時起，煜新控股(01048)的上市地位將根據《上市規則》予以取消。

該公司的股份自2017年8月1日起已暫停買賣。根據《上市規則》，若其未能於今年7月31日或之前復牌，聯交所可將公司除牌。