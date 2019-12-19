重要通告 港股直擊

進昇集團(01581)表示，有媒體報道名為聯友創建的建築公司，在海洋公園水上樂園項目中拖欠工人工資。

該公司對此澄清，其與聯友創建並無任何關係，以及在海洋公園水上樂園項目中，並無獲授任何建築合約。