今日 21:36
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進昇集團(01581)表示，有媒體報道名為聯友創建的建築公司，在海洋公園水上樂園項目中拖欠工人工資。
該公司對此澄清，其與聯友創建並無任何關係，以及在海洋公園水上樂園項目中，並無獲授任何建築合約。
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