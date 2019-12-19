重要通告 港股直擊

富智康集團(02038)公布，公司於芬蘭註冊成立之附屬公司TNS Mobile Oy，已向其於印度註冊成立之附屬公司TNS Mobile India注資1900萬美元(約1.48億港元)，作多種用途，包括作為額外營運資金。

完成後，現時預期TNS Mobile India於緊隨該注資後之已發行股本總額將增至約14.67億印度盧比，其中接近100%將由TNS Mobile Oy持有。

TNS Mobile India主要業務為銷售、進出口、經銷、維修及處理作移動及通訊用途的消費電子產品。