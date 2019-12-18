重要通告 港股直擊

珠光控股(01176)公布，收購通興投資全部股份，作價10.5億元人民幣(約11.66億港元)。

通興投資透過附屬公司持有一幅廣州地皮51%權益；地皮將發展為辦公室、公寓及商業用途的樓宇。項目用作銷售及發展的總建築面積約35.25萬及36.07萬平方米，將分為五期進行發展。

第一期涵蓋4座公寓大樓(包括部分零售)，而佔可供出售總建築面積約3.31萬平方米，目前正在施工，預期於2020年11月竣工；第二期至第五期用作銷售的總建築面積約31.94萬平方米，預期於2024年3月竣工。