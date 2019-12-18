今日 22:07
重要通告
港股直擊
國華(00370)公布，收購一間主要在中國從事建築項目承包業務的公司全部股權，總代價7000萬元。
董事認為，中國建築行業的未來前景及展望屬正面，故作出收購。
除夕煙花取消 變陣辦大抽獎
今日信報
終院拒上訴許可 區諾軒范國威失議席
唔係真粉絲 長線講就易
畢老林
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今日信報
人幣趨穩逢旺季 內航料跑贏大市
伊馬仕
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今日信報
期指短線或先行高位整固
陳檬
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今日信報
宏觀環境好轉利中港股市
曾德明
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財富管理
三大因素利好港股
王良享
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財富管理
Dialogue with the losers trumps talking to the winners
Stephen Vines｜ EJ Insight
本港酒店聖誕預訂率僅四成
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【盤房來料】港股市底轉強 淡友唔慌有運行
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港虛銀眾安銀行率先試業 兩千人獲邀試用
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中信泰富32億奪大坑道住宅地
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1個月拆息撲2.7厘 港滙續創逾5個月高
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梁國雄等社民連成員擬赴澳門向習近平抗議
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澳門拒港多間傳媒記者入境 林卓廷感憤怒
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半日反覆跌20點 汽車醫藥股跑輸
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