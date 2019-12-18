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今日 21:25 重要通告 港股直擊

南方能源貴州礦場停業料影響業績

南方能源(01573)公布，集團擁有4座位於貴州省及具備採礦許可證的煤礦，隨着貴州省及中國不同地區多座煤礦發生多項礦場事故，有關監管部門規定貴州所有礦場就合規及安全進行自我檢查。

該公司稱，旗下已開始商業生產的3座礦場，包括拉蘇煤礦、羅州煤礦及威奢煤礦均於8月18日暫停經營，作自我檢查。

根據可得資料，董事會認為，暫停經營礦場超過4個月將對集團整體業務及財務表現造成不利影響。目前，正在對有關狀況進行更詳盡分析，以評估對業務及財務表現的影響。

股份將於明日上午9時正起恢復買賣。

下載港交所通告原文
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