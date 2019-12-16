重要通告 港股直擊

海爾智家(600690.SH)在港交所發表公告，稱董事會注意到近期有關其擬將海爾電器(01169)私有化提議的新聞報道和市場傳言。

海爾智家指出，目前正在探討私有化海爾電器的方案，且若潛在私有化進行，則有可能導致海爾電器於聯交所撤回上市。潛在私有化計劃為證券交換要約，其代價計劃以海爾智家擬於聯交所主板申請上市發行的H股來支付。

目前，海爾智家沒有向海爾電器提出確實的潛在私有化計劃。海爾智家持有海爾電器約57.87%股權。

另外，海爾電器公布，將於明日復牌。