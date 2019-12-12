今日 22:26
重要通告
港股直擊
新世界發展(00017)連續4日回購，今日以介乎10.4至10.42元，回購100萬股，涉資1041.87萬元。在最近4個交易日，公司合共回購400萬股，涉資合共4112.54萬元。
港IPO奪冠 中概股回歸明年矚目
今日信報
監警5國際專家退出 調查權3大缺陷
大澳81年老字號 乘風破浪 轉型尋路
王嘉程
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今日信報
強美元明年觸頂 人幣料七算徘徊
呂梓毅
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今日信報
內房短炒集資潮 宜見好即收
陸文
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今日信報
What’s next for chatbots in banking?
Shuki Licht｜ EJ Insight
巴西科企落戶深圳拓商機 嘆精英難求
StartupBeat
【中國】內需料可持續撐經濟
薛永輝
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財富管理
港警高層據報申請移民大馬被拒
時事脈搏 ｜ 今日 11:28
【盤房來料】聯儲局維持寬鬆貨幣政策利好股市
即巿股評 ｜ 今日 13:20
惠譽:連月抗議未影響港於全球金融地位
香港財經 ｜ 今日 14:28
商務部:中美經貿團隊保持密切溝通
中國財經 ｜ 今日 15:59
何君堯讀DLLM等縮寫 梁君彥促收回
時事脈搏 ｜ 今日 15:36
習近平傳將宣布措施支持澳門多元發展
時事脈搏 ｜ 今日 15:05
巴尼耶錄音外洩 料2021年前無望達英歐貿協
國際財經 ｜ 今日 12:48
中午升334點 科技股續強 新股康寧傑瑞飆33%
港股直擊 ｜ 今日 12:23
中國軟件國際夥華為重慶建AI創新中心
重要通告 ｜ 今日 12:32
富瑞指中興通訊或遭變相減持 令股價受壓
港股直擊 ｜ 今日 11:17
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