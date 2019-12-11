重要通告 港股直擊

永利澳門(01128)公布，發行於2029年到期的10億美元5.125厘優先票據。

發售票據的所得款項淨額約為9.913億美元，擬將用於償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項及作一般公司用途。