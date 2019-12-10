重要通告 港股直擊

江西銅業(00358)公布，以11.16億美元(約87.71億港元)向間接參股公司Pangaea Investment Management(PIM)收購其全資持有的PIM Cupric Holdings(PCH)全部股權。收購完成後，PCH將成為公司的間接全資控股公司。

PCH現持有加拿大多倫多證券交易所上市公司FQM約1.24億股股份，佔FQM已發行股份的18.015%。除持有FQM股份和權益外，無其他實際經營業務。

FQM在包括贊比亞、巴拿馬、秘魯等8個國家擁有9個銅礦開發項目。