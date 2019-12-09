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今日 22:08 重要通告 港股直擊

酷派澄清業績報道

酷派集團(02369)公布，得悉最近股價及成交量有所上升。對於有報道指公司執行董事及行政總裁梁銳在公司員工論壇指，今年可以做到不虧損，明年爭取實現扭虧為盈。董事會澄清，有關陳述僅為梁銳的個人觀點及希望。

公司指，梁銳確認該等陳述僅為其對員工的期望，並旨在鼓勵員工努力工作，陳述不擬構成公司就業務或財務表現刊發的資料的一部分，且並不反映對未來營運、財務或業務狀況的任何預測。

公司強調其並未作出任何溢利預測。

酷派今天收報0.26元，升0.097元或59.5%，成交股份3.75億股。

 

下載港交所通告原文

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