重要通告 港股直擊

中國萬桐園(08199)公布，聯交所於今日已原則上批准有關轉板申請。

股份於GEM買賣的最後日期將為下周一(16日)。預期股份將翌日起在主板(06966)買賣。

有關轉板的所有先決條件今日均已達成。