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今日 18:05 重要通告 港股直擊

上海電氣向母企售船用設備製造企業

上海電氣(02727)公布，向控股股東旗下企發公司轉讓曲軸公司86.727%股權，代價1.7億元(人民幣‧下同)。股權轉讓後，預期產生收益約1.28億元，將用於補充營運資金。

企發公司為電氣總公司的全資附属公司，而電氣總公司為公司的控股股東，持有該公司已發行股本總額約59.18%。

曲軸公司經營範圍是船用曲軸的製造、銷售，冶金設備、工程機械成套設備、機電設備等設計、製造、安裝、維修，機械加工、船用設備、船用鑄、鍛件的加工、裝配及提供產品的售後服務，從事貨物及技術的進出口業務。

下載港交所通告原文

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