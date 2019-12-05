今日 22:31
重要通告
港股直擊
中國飛機租賃(01848)公布，向西班牙國家航空公司，購入一架新空客A330-200飛機。
交易完成後，中國飛機租賃把該飛機租回予西班牙國家航空公司。
港府添40億紓困 商戶減水電費
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美眾院通過維吾爾人權法案
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2020年十大預測
呂梓毅
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馬拉松系列：脛夾板症
胡兆邦醫生｜ 信健康
Pan-dems aggressively eyeing Legco FC seat of catering industry
Yu Kam-yin｜ EJ Insight
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陸庭龍
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【短線出招】收集中國生科ETF(2820)
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午後曾復升過百點 中交建暫錄八連跌
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商務部:倘中美達首階段協議應降關稅
中國財經 ｜ 今日 15:43
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