重要通告 港股直擊

兗州煤業股份(01171)公布，附屬公司青島端信向兗礦集團，收購青島盛隆100%的股權，股權轉讓價為5339.77萬元人民幣。

兗礦集團是公司的控股股東，直接和間接持有公司約53.79%股權。