重要通告 港股直擊

翠華控股(01314)公布截至9月底止中期業績，股東應佔虧損4450.2萬元，每股虧損3.15仙，不派中期息。

該公司2018年度同期股東應佔溢利1441萬元，每股盈利1.02仙，中期息派1仙。

期內，收益8.38億元，按年下跌6.43%。其中，餐廳營運收入8.26億元，跌6.48%；食品銷售收益1211.1萬元，跌2.54%。香港市場收益5.37億元，跌4.49%；內地市場收益2.92億元，減少10.15%。

該集團表示，自6月中旬以來，香港一直面對一些前所未有的挑戰。除人民幣貶值及消費氣氛轉弱外，到港旅客數目亦大幅下降，加上大部分餐廳因香港近期發生的社會活動而臨時改變或縮短營業時間甚或關店，該等不利因素對香港整個零售及餐飲業的業務及財務表現構成嚴重影響。

翠華續稱，集團作為於港澳、內地以至新加坡經營連鎖餐廳的企業，亦受到食材及人力成本上漲的影響。因此，期內錄得虧損，主要由於以上多項因素導致收益大幅下跌，以及營運成本，包括食材及人力成本持續上漲所致。

展望未來，翠華表示，將繼續努力不懈，專注及積極提升業務及各方面的發展，開拓不同市場，提升各地區的市場佔有率，並將於市場營銷方面投放更多資源，藉以吸引不同階層的顧客及擴大於該等地區的市場份額。此外，集團已審視於中港的餐廳網絡，把商圈重疊的餐廳整合，並重新規劃餐廳以發揮營運效益。為擴闊收入來源，除繼續努力鞏固「翠華」品牌業務外，將致力透過新品牌多元發展，而旗下「至尊到會」業務將設有一站式外送服務，並繼續為顧客提供到會服務。

截至9月底止，該集團經營合共84家餐廳，其中41家位於香港、38家位於中國、3家位於澳門及2家位於新加坡。