今日 12:22
重要通告
港股直擊
世紀集團國際(02113)公布，截至9月底止6個月，股東應佔溢利24.9萬元，每股盈利0.03仙，不派中期息。
去年同期則錄虧損804.1萬元。
期內，收益1.36億元，按年上升77%。
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開市焦點:11月埋單料受制兩萬七 留意業績 醫藥股
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國際財經 ｜ 今日 03:57
差估署10月樓價指數跌1.3% 連跌5個月
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