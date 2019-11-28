昨日 22:32
重要通告
港股直擊
泛海酒店(00292)公布，截至9月底止，中期盈利2.54億元，按年增長97.66%，每股盈利12.6仙，不派中期息。
期內，總收入6.43億元，按年升18.49%。
新地422億奪高鐵站商地破紀錄
今日信報
警今進理大清危險品蒐證
茶果嶺村民毋忘歷史與人情味
潘天惠
｜
今日信報
阿里續有勢 半新股突圍
恒昇
｜
今日信報
恒指兩萬七拉鋸 餐飲業陷冰河期
陸文
｜
今日信報
Hong Kong Act in US reflects failure of China hardline strategy
Frank Ching｜ EJ Insight
港女生構思測酒量手錶摘冠 夥星洲拍檔揚威國際賽
StartupBeat
【美國】貨幣增長推動周期擴張
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
羅冠聰:祝高官坐穩 世代成大灣區居民
時事脈搏 ｜ 昨日 12:23
【盤房來料】侵侵簽法案 港股先跌後回穩
即巿股評 ｜ 昨日 13:14
葉劉:大學淪反政府溫床 管理層難辭其咎
時事脈搏 ｜ 昨日 12:59
紐時:特朗普知阻涉港法案後果 無法不簽
時事脈搏 ｜ 昨日 12:47
官媒:打消港反對派雙普選幻想反制法案
時事脈搏 ｜ 昨日 15:29
劉兆佳:反對派勝出區選無根本改變港政局
時事脈搏 ｜ 昨日 12:26
許繹彬料阿里納恒指成分股為期不遠
即巿股評 ｜ 昨日 13:32
花旗料特朗普簽港人權法案不會破壞中美貿協
香港財經 ｜ 昨日 13:54
任正非:華為沒有谷歌仍能成全球第一
中國財經 ｜ 昨日 12:12
鄧炳強:爭取最短時間內完成理大搜證
時事脈搏 ｜ 昨日 17:29
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞