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今日 20:02 重要通告 港股直擊

成實外教育:公司處於正常營運中

再有細價股遭洗倉，首控集團(01269)今早暴瀉75%後，早上11時12分停牌，待公布內幕消息。其持股13.2%的成實外教育(01565)一度暴跌77.57%，收報1.44元，跌32.71%，成交額15.34億元。

成實外教育發公告表示，該公司處於正常營運中，董事會未有發現任何有關股份價格及成交量變動的理由。

成實外教育投資者關係部負責人陳柯宇稍早對外電表示，懷疑首控集團因為平倉而大量拋售該公司股票。目前尚未收到首控集團的任何出售股票通知，會與首控集團聯繫以確認股價下跌原因。

下載港交所通告原文

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