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今日 18:40 重要通告 港股直擊

小米上季多賺1% 首三季盈利跌25%

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小米集團(01810)宣布，截至9月底止第三季，股東應佔溢利25.25億元(人民幣‧下同)，按年微增1.05%；每股基本盈利0.106元。如按非國際財務報告準則計量，第三季經調整利潤34.72億元，按年增長20.34%。

截至9月底止首三季，集團錄得股東應佔溢利76.03億元，按年跌25.06%，每股基本盈利0.32元。按非國際財務報告準則計量，首三季經調整利潤91.88億元，按年增長37.11%。

小米第三季收入536.61億元，按年增長5.54%。其中智能手機部分的收入323億元，按年下跌7.7%季度智能手機銷量達到3210萬部。根據Canalys的統計，第三季度小米的全球智能手機出貨量的市場佔有率為9.2%，排名第四。

第三季小米IoT與生活消費產品部分收入為156億元，按年增長44.4%。季內智能電視業務在中國及境外市場均持續保持領先地位，全球出貨量達310萬台，按年增長59.8%。據統計，小米電視在第三季居中國電視出貨量的第一位，市佔率16.9%。

另外，第三季互聯網服務收入53億元，按年增長12.3%。廣告業務收入達29億元，按年跌9%，主要原因是廣告收入中的預裝收入降低。金融科技業務收入10億元，按年增長91.2%，主因消費貸款業務的快速增長。

小米亦表示，第三季境外市場繼續保持迅速增長，收入增長至261億元，按年增長17.2%，來自境外市場的收入已佔小米集團總收入的48.7%。

集團提到，當下正值4G向5G切換的過渡時期，尤其是在競爭激烈的中國市場，今年以來持續保持穩健經營的策略，保證公司擁有健康的現金流及合理的庫存水平，並持續提升盈利能力。

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