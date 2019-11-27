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今日 16:55 重要通告 港股直擊

融創中國153億人幣購內地18項目權益

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融創中國(01918)公布，以代價約152.69億元(人民幣‧下同)向雲南城投集團收購環球世紀及時代環球各51%股權，將以內部資源撥付。

兩公司在成都、武漢、長沙、昆明等城市共開發18個項目，總建築面積約3071.6萬平方米，可售建築面積約2771.6萬平方米，未售建築面積約2390.1萬平方米。

交易完成後，公司將持有上述項目51%的股權，並與另外合共持股49%的6名股東達成合作安排，在股權完成交割後30日內就收購項目分配利潤，融創獲分配利潤約71.43億元。

下載港交所通告原文

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