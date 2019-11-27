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今日 12:27 重要通告 港股直擊

大快活中期盈利跌43% 息23仙

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大快活(00052)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利5726.2萬元，按年下跌43.11%。每股基本盈利44.28仙，中期息派23仙，按年減少37.84%。

期內，收入15.39億元，按年上升4.48%。其中，食品及飲品銷售15.35億元，上升4.49%；物業租金382.9萬元，跌0.73%。毛利率減少2.4個百分點至11.3%。

大快活表示，溢利下跌主要歸因於採納《香港財務報告準則》第16號；租金及工資成本持續上升；以及市場氣氛偏弱。

該公司稱，期內，本港員工工時成本增加及店舖租金上升為大快活帶來挑戰，然而高效的應變能力及靈活性令公司能迅速應變。至於內地的銷售表現在調整業務模式後較去年同期有所改善，將繼續與內地兩大外送服務供應商美團及餓了麼緊密合作，擴展餐飲服務範圍。

期內，該集團開設了8間新店，包括在香港開設7間分店及在中國內地開設1間分店。截至9月底止，集團在香港合共經營155間店鋪，包括143間快餐店及12間特色餐廳；中國內地亦經營12間快餐店。

展望未來，大快活指出，回顧過去數月，香港的營商環境受各種外圍因素影響，令多個行業面臨挑戰，當中飲食業也不能倖免。即使面臨挑戰，對集團發展仍持審慎樂觀的態度，將來會加倍努力實行各項措施以改善利潤。在當前的經濟環境下，集團察覺到與業主商討更優惠租賃條款的可能性，亦相信在市場上依然擁有許多增長機會，尤其是在特色餐廳和中國內地業務方面。

下載港交所通告原文

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