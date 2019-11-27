今日 12:16
重要通告
港股直擊
香港醫思醫療集團(02138)公布，截至9月底止中期盈利1.98億元，按年升1.68%；每股盈利20.1仙，派中期息每股15仙。
期內，收入11.18億元，按年升28.11%。
阿里首掛升6.6% 市值4萬億股王
今日信報
李嘉誠基金1億助旅業小販 即可申請
恒指兩萬七拉鋸 餐飲業陷冰河期
陸文
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小丑的啟示
陳仲謀醫生
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3大利好推動 恒指上試牛熊線
恒昇
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今日信報
Time for Lam to respond to people’s demands with solid actions
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
家居運動改善冰封肩
何應輝脊醫｜ 信健康
【中國】撐經濟力度未能放鬆
柯江明
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財富管理
特朗普:接近達成中美貿協 希望香港有民主
國際財經 ｜ 今日 01:48
【國際早班車】特朗普:接近達成中美貿協 希望香港有民主
國際財經 ｜ 今日 06:40
美股三大指數又新高 道指高收55點
國際財經 ｜ 今日 05:52
美國銀行業第三季盈利按年減少7.3%
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期指夜市收報26920 高水6點
香港財經 ｜ 今日 03:29
沙地阿美IPO散戶認購金額增至562億
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Dollar Tree指關稅損害利潤 股價急挫
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開市焦點:期結前夕觀望濃 阿里美股續升
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遭惠普兩度拒絕仍未放棄 施樂或提敵意收購
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美國傳刑事調查涉鴉片類止痛藥企業
國際財經 ｜ 今日 04:22
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