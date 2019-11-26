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今日 12:33 重要通告 港股直擊

大家樂半年少賺35% 中期息維持19仙

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大家樂集團(00341)公布，截至9月底止半年，股東應佔溢利1.5億元，按年減少34.53%。每股基本盈利25.81仙，中期股息每股派19仙，與去年同期相同。

期內，收入42.64億元，按年上升1.55%。其中，香港收入36.52億元，按年增加1.22%；內地收入6.12億元，升3.59%。

集團表示，香港速食餐飲及休閒餐飲業務受到市場疲弱氣氛影響，收入增長受阻。為維持銷售和市場份額，集團推出更多超值套餐和促銷，令利潤率短期內受到影響。另一方面，包括人工成本和租金開支在內的經營成本持續上升，導致期內利潤下跌。

至於中國內地方面，大家樂稱，業務繼續穩健增長，拓展步伐加快，於多個主要城市的重要地段開設新門店。因應市場形勢，集團正分配額外資源，以把握大灣區的商機。

截至9月底，集團在香港設有368間分店，中國內地設有107間分店；其中大家樂快餐於上半年的同店銷售增長持平。另外，為開拓新的銷售渠道，大家樂快餐將於第三季透過foodpanda及手機應用程式推出外賣速遞服務。

展望未來，集團預期市場氣氛改善需時，對整個財政年度的收入表現抱持審慎態度。然而，公司正採取果斷措施，通過控制成本、檢視及重整經常開支，以及提高效率及生產力來保障利潤率。

下載港交所通告原文

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