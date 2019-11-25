熱門：

今日 16:49 重要通告 港股直擊

中國創新向心龔青留台配合特務報道調查

中國創新投資(01217)表示，執行董事、主席兼行政總裁向心和替任董事龔青，目前仍然停留在台灣以配合台灣方面的調查。

該公司今午公布，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就參與情報及特務活動的新聞報道配合調查。二人已聘請台灣律師提供協助。

澳洲傳媒早前報道，王立強向澳洲尋求政治庇護，並提供大量中方在香港、台灣及澳洲的情報工作資料，透過在中國創新投資公司工作的身份，到香港收集情報，宣稱有份策劃銅鑼灣書店事件。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads