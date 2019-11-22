今日 21:30
重要通告
港股直擊
包浩斯國際(00483)公布，以總代價4500萬元，出售荃灣德士古道204至210號和富大廈12樓。
該公司表示，出售事項所得淨額將用作一般營運資金，預期所得增益約2980萬元。
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