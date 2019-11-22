重要通告 港股直擊

獨立會計研究機構GMT Research發表報告，狙擊上市僅七個交易日的中國飛鶴(06186)。

中國飛鶴澄清，該報告中針對該公司的指控毫無事實根據或為失實陳述。董事會指出，聯席保薦人已對招股章程披露的財務及業務狀況進行過獨立的盡職調查。公司亦已經取得中國境內主要合作銀行其於9月30日的人民幣銀行存款餘額現金狀況證明，其中人民幣銀行存款餘額超過2億元(人民幣‧下同)，表明公司的現金狀況良好。

該公司已要求並取得國家稅務總局齊齊哈爾市稅務局及鎮賚縣稅務局出具的納稅證明，證明公司於2018年度及2019年1至6月份的納稅總額，分別約為20億元及14億元。

該公司續稱，招股章程中披露的有關中國乳業及嬰幼兒配方奶粉市場的若干資料及統計數據，乃源於獨立行業顧問所編製的市場研究報告。

對於被指未有分派股息，該公司指出，為回饋股東，已於2019年10月14日從過往保留溢利中向股東宣派特別股息30億港元，並計劃上市後每個財政年度向股東分派不少於30%的淨溢利。

該公司又解釋，保持相對較高的利潤率，主要由於順應行業發展趨勢，在過去幾年專注毛利率較高的高端嬰幼兒奶粉產品，來自於該等產品的收入佔比持續增長。上市的原因，包括提升公司治理、國際化形象與地位，及為擴張及潛在併購提供額外資本。

中國飛鶴已申請股份下周一起復牌。