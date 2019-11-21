今日 21:22
重要通告
港股直擊
亞洲資源(00899)預期，截至9月底止，中期錄得淨虧損不少於6500萬元，去年同期虧損3837.8萬元。
該公司稱，預期錄得淨虧損，主要由於期內出售大連物業之虧損所致。
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