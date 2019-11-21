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今日 12:48 港股直擊 重要通告

莎莎中期轉蝕3653萬 不派息

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莎莎國際(00178)宣布，截至9月底止中期業績盈轉虧，錄得虧損3653萬元，去年同期則錄得盈利2.03億元。每股虧損1.2仙，不派息。

期內，營業額34.94億元，按年下跌15.75%。香港及澳門市場的零售銷售額下跌19.4%至28.14億元。

莎莎表示，由10月1日至11月18日的第三季度，營業額按年下降31.6%。港澳地區的零售銷售大跌39.4%，同店銷售大跌39.1%。

公司稱，由於香港發生社會事件，以致中國內地訪港旅客數目銳減，香港的市況自7月起進一步轉差。港澳市場第二季的零售及批發銷售額進一步惡化，下跌24.2%。其中，香港市場第二季的零售銷售額減少35.4%。銷售額銳減，加上毛利率下跌，港澳市場上半年錄得330萬元虧損。

莎莎表示，鑑於目前香港經營環境極度困難，為了爭取生存空間，要求業主減租，部分街舖業主已同意短期減租。不過，目前的租金減幅遠遠不足，對集團的業績幫助不大。

下半年，集團將繼續就餘下店舖進行租金磋商，並考慮採用更多有效的減省租金支出方案，包括縮減店舖面積及關店，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標。

除積極爭取減租外，集團亦加推各項措施控制和減省整體成本。集團通過自然流失嚴格控制各部門的人手。此外，部分職級的後勤人員亦自9月起開始每月放二至四天「無薪假」，並鼓勵員工盡量清理假期，以減低集團的相關撥備開支。

下載港交所通告原文

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