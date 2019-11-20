今日 17:57
重要通告
港股直擊
星光集團(00403)公布，預期截至9月底止中期錄得盈利。去年同期股東應佔虧損744萬元。
該公司稱，業績扭虧主要由於期內原材料價格回落、人民幣貶值，以及營運成本下降。
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