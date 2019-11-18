今日 09:17
重要通告
港股直擊
中國黃金國際(02099)公布，宋鑫辭任主席兼執行董事，現已起生效。
宋鑫提交其辭呈以出任中國節能環保集團董事長職位。他已確認與董事會並無任何意見分歧。
10月零售量預警跌幅破天荒
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