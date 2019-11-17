今日 18:30
重要通告
耀萊集團(00970)預料，截至今年9月底止，中期純利將大幅增加，主要由於期內無產生收購及債務證券投資開支；同時，物業管理業務貢獻增加。
該公司去年同期純利為931萬元。
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