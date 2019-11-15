重要通告 港股直擊

北京首都機場(00694)公布，於2019年至2022年四個財政年度內，該公司每年度的現金分紅比例將不低於該

年度淨利潤的45%。

於2020年至2022年期間的每一財政年度，該公司的年度派息金額每年將不低於7億元人民幣。於2022年後，該公司可根據實際情況於適當時間重新評估及調整利潤分配方案。

隨着北京大興國際機場今年9月25日正式投入運營，該公司預計2019年至2022年期間北京首都機場的航空交通流量會受大興機場分流影響，而預期該公司的淨利潤將在一定程度上按年有所下滑。