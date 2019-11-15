今日 18:58
重要通告
港股直擊
香港興業國際(00480)宣布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利9.39億元，按年下跌7.93%，每股盈利63.2仙，派中期息5仙。
期內，營業額19.03億元，按年下跌17.48%。
阿里18989元入場 首創無紙IPO
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