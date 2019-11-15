今日 09:23
重要通告
港股直擊
中國黃金國際(02099)公布，截至9月底的第三季，股東應佔虧損66.3萬元(美元．下同)，每股虧損0.17仙。去年同期錄虧損487.9萬元。
期內，銷售收入1.86億元，按年增17.33%。
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