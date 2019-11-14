重要通告 港股直擊

中國中鐵(00390)公布，該公司聯合體中標雲南省滇中引水工程大理I段至楚雄段引入社會資本建設項目，以及楚雄段至紅河段引入社會資本建設項目，中標價格分別約為165.4億元(人民幣‧下同)及120.2億元。

兩個項目均採用股權投資+施工總承包模式實施。該公司聯合體將按約定作為股權投資人，合計承擔約60億元股權出資義務，持有項目公司9.47%的股權，並負責上述兩個項目的施工。

施工承包中標價款合計約285.6億元，約佔該公司中國會計準則下2018年度營業收入的3.87%。