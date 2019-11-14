今日 19:38
重要通告
港股直擊
眾安在綫(06060)公布，按照中國《企業會計準則》編製，今年首10個月的原保險保費收入總額約112.74億元人民幣，按年上升24.12%。
啟德地王呎價1.3萬 臨海新低
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中大黑衣人製投石器 數百汽油彈死守
【新股追蹤】阿里每手入場費近1.9萬
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家庭小店發揚 最緊要開心精神
王嘉程
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港政局堪憂 恒指下試26000
恒昇
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蟹可抗輻射抗癌
李思齊教授｜ 信健康
Why the Nov 24 election has become all the more important
Mark O'Neill｜ EJ Insight
利好因素浮現 曙光初露
梁振輝
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理大要求所有員工盡快離開校園
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官媒一度發文指港府擬宣布周末宵禁
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【新股追蹤】阿里招股 集資最多1045億
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張建宗:約百名懲教人員任特務警察
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【新股追蹤】阿里國際配售首日已獲足額認購
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新界東新界西及九龍巴士服務受影響
時事脈搏 ｜ 今日 08:10
【新股追蹤】消息:阿里國際配售反應熱烈
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開市焦點:本港局勢惹關注 騰訊績後ADR挫
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沙田法院遭縱火 大律師公會:嚴厲侮蔑法治
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【盤房來料】阿里巴巴搶走騰訊資金
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