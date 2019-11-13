重要通告 港股直擊

領展(00823)公布，截至9月底止半年度的可分派總額按年增長7.5%至29.66億元，每基金單位分派增長8.3%至141.47仙。

期內收益按年增長8.15%，達53.32億元；物業收入淨額則上升8.3%至40.71億元。投資物業組合估值於9月底為2204.34億元，較今年3月底增長0.9%。每基金單位資產淨值較3月底增長1.2%至90.58元。

於9月底，領展香港零售物業及停車場估值，分別增長1.9%至1467.71億元及6.9%至374.86億元。估值增加主要是由於持續資產管理帶動物業收入淨額增加及租金收入增加所致。辦公室物業估值為86.98億元。中國內地物業估值為274.79億元，而估值減少是由於人民幣貶值所致。撇除滙兌差額，中國內地物業的估值以人民幣計算上升1%。

截至9月底，該集團本港物業組合的租用率維持於96.9%的水平，而整體物業組合的續租租金調整率維持於18.1%。平均每月租金由3月底的每平方呎68元，上升至9月底的每平方呎69.6元。

領展表示，於今個財政年度的首6個月，可謂充滿挑戰，中美貿易戰不斷升級，加上香港自6月初起持續社會動盪，對集團的商場造成不同程度的影響。在過去6個月，集團投放大量時間及精力應對、聆聽和了解各商戶及業務合作夥伴所面臨的挑戰，盡力提供有效和切實的支持。

領展稱，在達成業務增長及提高抗逆力後，下一階段的重點工作是優化，將其打造成更為完善的機構。