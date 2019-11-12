重要通告 港股直擊

安踏體育(02020)公布，旗下附屬安踏SPV以現金總代價約1.33億歐羅，向超鴻、晉富、紅杉SPV及ZWC，間接出售芬蘭運動品牌Amer Sports約5.0012%權益。

同時，安踏SPV以670萬歐羅向FountainVest SPV，間接出售Amer Sports約0.2505%權益。

該公司擬將所得款項淨額用作一般營運資金。交易將可在保持對持股的有效控制，並能優化集團的資產負債表。

安踏去年與方源資本及騰訊(00700)等組成的財團，以約46億歐羅收購Amer Sports。