今日 17:33
重要通告
港股直擊
中芯國際(00981)公布，今年第三季股東應佔溢利潤1.15億元(美元‧下同)，按年飆升3.34倍。每股盈利2美仙。
期內，收入8.16億元，按年減少4.02%。
港股極恐慌 瀉724點穿二萬七
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