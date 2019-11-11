今日 21:11
重要通告
港股直擊
艾伯科技(02708)公布，截至9月底止，中期股東應佔溢利73萬元(人民幣‧下同)，按年下跌96.83%，每股盈利0.18分，不派中期息。
期內，收入2.45億元，按年上升39.81%。
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