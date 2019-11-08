重要通告 港股直擊

新源萬恒控股(02326)預期，截至9月底止，中期股東應佔虧損收窄約55%至65%。

該公司2018年度同期虧損5614.2萬元，每股虧損0.266仙。

新源萬恒解釋，中期虧損收窄，主要由於與人民幣及美元相關的外滙風險而錄得滙兌收益；融資成本減少因票據貼現費用減少，費用減少因集團在採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務方面減少使用信用證。

此外，行政開支減少因管理層採取成本控制措施，以及因採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務面對全球經濟狀況不明朗，而令收益及毛利減少所抵消。