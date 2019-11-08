熱門：

今日 17:16 重要通告 港股直擊

新源萬恒料中期虧損收窄

新源萬恒控股(02326)預期，截至9月底止，中期股東應佔虧損收窄約55%至65%。

該公司2018年度同期虧損5614.2萬元，每股虧損0.266仙。

新源萬恒解釋，中期虧損收窄，主要由於與人民幣及美元相關的外滙風險而錄得滙兌收益；融資成本減少因票據貼現費用減少，費用減少因集團在採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務方面減少使用信用證。

此外，行政開支減少因管理層採取成本控制措施，以及因採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務面對全球經濟狀況不明朗，而令收益及毛利減少所抵消。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads