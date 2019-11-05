今日 08:47
重要通告
港股直擊
裝配式建築解決方案供應商遠大住工(02163)公布招股結果，每股H股以下限9.68元定價。該公司原以每股9.68元至12.48元招股。
該股公開發售獲輕微超額認購；國際配售亦獲輕微超額認購。一手300股中籤率100%。
股份明日掛牌。
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