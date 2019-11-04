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南南資源:凱源煤礦停運屬暫時性

南南資源(01229)宣布，上周五，凱源公司接獲新疆准東經濟技術開發區安全生產監督管理局發出提醒通知，要求凱源公司於現有採礦許可證未獲延長下，暫停凱源煤礦的採礦業務及銷售。

凱源煤礦已於現有採礦許可證在11月3日屆滿後暫停營運。不過，南南資源強調，暫停營運僅屬暫時性，於授出新採礦許可證後，將立即恢復其採礦業務及銷售。

凱源擴大範圍採礦權申請已於去年12月21日獲新疆自然資源廳批准，而公司獲知會新疆自然資源廳正批准授出許可證，其將取代現有採礦許可證。

下載港交所通告原文
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