今日 12:33
重要通告
港股直擊
德永佳集團(00321)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利2.12億元，按年增長8.34%。每股盈利15.3仙，中期息派10仙。
期內，收入41.97億元，按年減少3.42%。
花旗：樓價已見底重拾升軌
今日信報
太古城抗暴血鬥 刀漢襲途人兩危殆
【信報月刊】王于漸：賣公屋分享經濟成果
造空美股波幅更有「錢途」
徐意
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今日信報
【信報月刊】陳冠中：全面管治來臨
一站式Book場報課程 港產預訂平台推廣體育
StartupBeat
What a Shenzhen luxury home project tells us about China
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【私銀觀】看好歐羅區英國股市
Cédric Spahr
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麥當勞CEO與下屬有染遭革職
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劉兆佳:中央可主動任免官員
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開市焦點:恒指或挑戰9月中高位 中港因素惹關注
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葉劉籲政府12月中前平息政治風暴
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科大生避催淚彈墮樓 校長史維到醫院探望
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雲遊:未能與主席取得聯絡
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羅斯:後續貿協取決中方執行機制
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默克爾冀德國11年後有100萬電動車充電點
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