重要通告 港股直擊

雲遊控股(00484)公布，注意到社交媒體上最近有報道指出，警方調查網上「P2P」借貸平台北京海投匯，其辦事處被查封，而北京海投匯員工被警方拘捕調查。報道亦報稱北京海投匯由該公司執行董事、主席兼首席執行官李魯一創辦，而她曾擔任北京海投匯的首席執行官，現任北京海投匯的法定代表。

於有報報道刊登後，該公司董事會及管理層嘗試聯絡李魯一，但尚未能與她取得聯絡。公司仍在核實有關報道內容的準確性，暫未能確定上述警方調查的性質及狀況。目前公司業務及營運維持正常。

該股今早復牌。