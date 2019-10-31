今日 08:06
重要通告
港股直擊
瀛晟科學(00209)公布，截至去年底全年虧損擴大至1.54億元，上年同期虧損7773.3萬元；每股虧損4.2仙，不派末期息。
期內，收入6.37億元，按年升7.96%。
美減息0.25厘 暗示暫時收手
今日信報
屯門衝突 警闖屋苑搜捕
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下一波金融危機的禍根
呂梓毅
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【私銀觀】亞洲市場或現轉捩點
伍澤恩 (John Woods)
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Behind the closure of celebrity chef Steve Lee’s restaurant
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
轉季飲食之痛風陷阱
袁靜怡醫生｜ 信健康
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特朗普促中國購500億美元農產品 努欽稱需時達標
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李小加倡中港重建互信
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農產品問題據報成為中美貿談伴腳石
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記協對謝振中不出席傳媒交流會感失望
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中聯重科首三季盈利增1.7倍
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標指創收市新高 道指漲逾百點
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