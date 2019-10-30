重慶銀行(01963)公布，截至9月底止首三季股東應佔淨利潤37.2億元(人民幣‧下同)，按年增長11.7%；每股盈利1.19元。
單計第三季，盈利按年升22.6%至12.99億元；每股盈利0.42元。
截至9月底，該行客戶存款2733.34億元，較去年底增加6.6%。客戶貸款及墊款總額2363.81億元，較去年底增加11.3%。
不良貸款餘額31.1億元，較去年底增2.28億元；不良貸款率1.32%，較去年底下跌0.04個百分點；撥備覆蓋率236.2%，較去年底上升10.33個百分點。
重慶銀行(01963)公布，截至9月底止首三季股東應佔淨利潤37.2億元(人民幣‧下同)，按年增長11.7%；每股盈利1.19元。
單計第三季，盈利按年升22.6%至12.99億元；每股盈利0.42元。
截至9月底，該行客戶存款2733.34億元，較去年底增加6.6%。客戶貸款及墊款總額2363.81億元，較去年底增加11.3%。
不良貸款餘額31.1億元，較去年底增2.28億元；不良貸款率1.32%，較去年底下跌0.04個百分點；撥備覆蓋率236.2%，較去年底上升10.33個百分點。
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